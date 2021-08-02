扮仔女訛稱被捕或綁架 14長者被騙走135萬元

電話騙案屢禁不止，有詐騙集團以長者為目標，假扮他們的子女，並訛稱自己被捕、被綁架或急需醫療費，騙取14名長者共135萬元。警方昨日拘捕3名無業男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，3人正被扣查。

警方上月6至28日期間接獲13宗報案，指有騙徒向長者以「猜猜我是誰」手法，假扮成事主的子女或子女朋友博取信任，再訛稱被捕、被禁錮或因意外入院需要金錢應急，其後指示長者將現金帶到沒有閉路電視的地方交收。警方經調查後鎖定其中兩名涉案男子，昨日(2日)追蹤兩人到土瓜灣一個公園，而當時兩人正與另一名可疑男子接洽，其後3人重施故技向一名78歲老婦索取8萬元現金，探員隨即上前拘捕3人。行動中，警方檢獲一批鈔票、多部電話及騙徒犯案時身穿的衣物。

訛稱被捕急需20萬保釋金

13宗個案涉及14名長者，年齡介乎71至88歲，分別被騙走5萬至20萬元。損失最多的案件中，騙徒假扮對方兒子訛稱被警方拘捕，急需20萬元保釋金。

被捕三名男子年齡介乎25至32歲，全部報稱無業，其中一人報稱於社交媒體的搵快錢群組被招募，對方答允會給予報酬。警方初步調查，疑犯與各受害人不相識，並沒有對方個人資料，警方不排除有更多人被捕。

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