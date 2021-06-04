投資騙案 藉代購虛擬貨幣利誘 55人疑失1650萬

市民投資小心墮騙徒陷阱。工聯會於過去一年收到55宗涉及市民墮入投資騙案的求助，當中七成是長者，涉及金額約1,650萬元，單一案最高損失約300萬元。有苦主指在網上認識一名自稱做代購的網友，稱只要在指定網站代購便能賺取佣金，但最終損失3.6萬元，亦從未收過代購貨品。



陳先生去年9月初在社交平台認識一名自稱內地從事代購的女網友，遊說他下載一個投資應用程式並開設戶口，先存款2萬元作「入場費」，並按時到指定網站代購家居用品、衣服及玉石等，每宗交易賺取0.26至0.4%佣金，並能即時在應用程式內顯示新增佣金，惟他不會取得任何代購貨。陳先生透露，起初確收到小量回報，於是他招攬近300人加入，其後投資公司訛稱收到金管局及美國國家稅務局通知，要求用戶須繳付8萬元補償金和若干稅金，否則會凍結戶口。他繳款後，公司於去年12月下旬突然停運，程式上顯示他的結餘歸零，計及期間曾取回的部分款額，最終損失3.6萬元。



優惠回贈及會員積分利誘買「幸運幣」

退休人士梁先生則涉墮投資虛擬貨幣騙案，他經朋友介紹出席投資公司講座，期間被遊說開戶口及購入名為「幸運幣」虛擬貨幣，公司訛稱虛擬貨幣有日本政府監管，並以豐厚優惠回贈和會員積分制利誘。期間，公司用不同理由要求他購買預付卡，以便帳戶繼續運作。最終投資公司稱因日本政府不允許該虛擬貨幣流通和上市，須終止交易，損失達21.4萬元。

工聯會立法會議員麥美娟指，騙徒多以退休人士或家庭主婦為目標，並以小額投資開始，受害人一般害怕子女知情而不向人透露；呼籲市民投資要小心謹慎，不應隨意向可疑人士交出個人資料，並促請警方介入徹查，及政府加強監管和執法。