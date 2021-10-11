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控前廣播處長梁家榮公職人員行為失當被拒　「空姐牛肉飯」老闆上訴再被撤回
2021-10-11
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控前廣播處長梁家榮公職人員行為失當被拒　「空姐牛肉飯」老闆上訴再被撤回
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控前廣播處長梁家榮公職人員行為失當被拒，「空姐牛肉飯」老闆上訴再被撤回。(資料圖片)

食店「空姐牛肉飯」老闆郭德英去年以私人檢控方式，控告港台節目內容偏頗，及前廣播處長梁家榮5項公職人員行為失當罪，遭裁判官拒絕受理，惟她不服裁決到高等法院進行上訴，法庭今日頒下書面判詞，撤回她的上訴。判決書指根據上訴人的資料，在應用「表面證據測試」後，沒有表面證據足夠證明梁家榮有公職人員失當的犯罪意圖，因此法庭認同裁判官的裁決。

指港台變回正常   最近只看「全運會」

郭德英今到高等法院領取判詞，她在庭外表示不打算再提出司法覆核﹐稱梁家榮已經離開港台，現由李百全上台，她又揮動雙手指自己不是想梁家榮坐監，要置他於死地，而是之前港台反中亂港，煽動仇恨，希望香港電台重回正軌，不要分裂國家、仇警，又說現時港台變回正常的電台，感到欣慰。

被問到最近觀看港台甚麼節目，郭德英就說：「我很忙，沒有太多時間看電視。只有看『全運會』」。

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「空姐牛肉飯」老闆控梁家榮公職失當被拒

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/控前廣播處長梁家榮公職人員行為失當被拒　「空姐牛肉飯」老闆上訴再被撤回-288215
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