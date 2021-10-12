提房委會起樓慢應代付現金津貼 林鄭澄清：僅屬得意想法

特首林鄭月娥日前接受傳媒訪問時表示，假如房委會建屋速度慢，未能達致公屋「三年上樓」目標，可能要代政府為輪候公屋市民支付現金津貼，有關言論惹來房委會部分成員的不滿，有指就算房委會代付輪候津貼，所用的錢亦是公帑。她今日澄清有關說法並非建議，而是「得意想法」，否則就已經寫入在2021年的《施政報告》中。

林鄭月娥出席行政會議前指出，有關言論是一個得意的想法，不是建議，亦不是政府政策，指現金津貼只是先導計劃，當日在訪問中，節目主持人關心若3年內亦未能建成房屋，如何達到「三年上樓」的目標，並由此引發相關討論。

稱有人想「嗌下交熱鬧啲」

林鄭月娥指，有傳媒形容是「諉過、懲罰房委會」屬誇大形容，但她又指在建屋流程方面引起討論並非壞事，有人可能認為社會近日較平靜，因此「最好嗌下交，令社會熱鬧啲」，認為有報道無謂製造社會矛盾，並強調矛盾及爭議沒有建設性。她強調，自己一有機會就會探訪劏房戶等，希望「能行多一步就行多一步，能行快一步就行快一步」，稱有原本居住在不適切住所的家庭在入住過渡房屋後獲得希望，形容為「公務員的動力」。

她續指，申請公屋平均輪候5年的情況令人擔憂，未來10年的房屋供應將出現頭輕尾重，並指生地變熟地等程序需精簡，亦應多用組裝合成建築方式及減省招標程序。她亦指，對該會的建議是希望推動工作動力，並感謝房委會近年的努力，又指自己願意到房委會總部與委員見面。

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