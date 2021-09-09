擬修城規條例加快審批 黃偉綸料土地短缺遠超1200公頃

新一份《施政報告》下月初發表，其後將公布最新《香港2030+》報告。發展局長黃偉綸透露，政府最新評估本港土地短缺遠超2016年估算的1,200公頃，報告將著墨解決土地供應短缺。他指，政府正研究修訂《城市規劃條例》，包括縮減申述期及簡化申述程序，精簡相關審批安排。

黃偉綸接受報章專訪提及，當局會於新一份《香港2030+》報告提出解決土地短缺的方案，包括交代覓地方向等，而新界北和「明日大嶼」的中部水域人工島填海工程將繼續會是未來發展重點。

明日大嶼料可提早於2026年填海

他透露，新界北發展將不限於現有已展開研究的1,500公頃範圍，當局會將具潛力的發展區納入研究，並會檢視交通基建；而目前的新田/落馬洲、新界北新市鎮、文錦渡發展區，料可提供10萬至14萬個單位，及20萬個就業職位。至於「明日大嶼」中部水域人工島，他稱當局會採取邊填海邊規劃的方案，能按原定計畫提早一年於2026年開展填海，料2033年可有首批居民入住。

擬縮發展申述期最少一半

黃偉綸提到，為加快覓地，當局擬修訂《城市規劃條例》，包括縮短修訂發展的申述時間，由現時最長「2+9+6」，即公眾查閱2個月、城規會考慮並提交草圖9個月、額外延長期6個月，合共最多17個月，建議縮減一半至六成，並檢視公眾提出進一步申述的程序，避免重複程序，但沒透露會精簡哪部分程序。

黃偉綸：不能完全沒有棕地

對於發展濕地緩衝區，黃偉綸透露精簡發展管制督導小組將會著手研究，能否提高發展地積比率。而新界棕地方面，黃偉綸稱目前有逾860公頃棕地可 作發展興建房屋或其他用途，佔政府估算整體的54%，但他強調棕地支撐香港作為國際物流中心及港口發展，香港不能完全沒有棕地。