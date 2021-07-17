放榜在即 料20分以上穩入八大 學友社︰成績難料 多作準備

香港中學文憑考試(DSE)將於周三(21日)放榜，不少學生面對未知的成績有一定壓力，加上過去一年受疫情影響，學校改為網上授課及考評局調整試卷，包括減少試題、調整答題時間或數目，以及取消中英文口試，學友社指，今年考生成績變數大，較以往更難預計成績，建議他們宜為不同分數部署並留意各院校的收生程序。不過，今年海外升學人數上升，文憑試考生人數減少，預計入學分數會下降、獲20分或以上可穩入八大。

就收到成績單後，或有學生在大學聯招改選不同科目，學友社學生輔導顧問吳寶城指，今年入學分數或下降，但幅度未明，他建議「即使(自己)實際成績與過往收生分數相距較遠，亦值得在第一和第二志願博一博，擇選最心儀的科目，惟第三志願須選擇保守穩入的科目。」

另外，今年重考人數多達約1,400人，他估計，20年的考生受疫情影響發揮未如理想，增加選擇重考人數，來年或出現相同的情況，但提醒考生要清楚自己的目標，如考慮重考英文科須留意，因過去兩屆考評局取消了口語考核部分，學生長時間缺乏練習或影響成績。

放榜在即，對未知成績難免忐忑，學友社學生輔導中心隊長兼註冊社工周芷楓建議學生應維持正常社交及充足休息，避免過於空閒胡思亂想。家長看到成績結果與期望出現落差時，應先聆聽及接納子女的感受，營造有商有量的氣氛。

學友社提供一系列放榜支援服務，設立38條放榜輔導熱線2503 3399、網上面談諮詢服務(須預約)、放榜前夕(20日)晚上8時於「學友社DSE資訊站」Facebook專頁開設直播，分析考評局統計數字、提醒放榜部署，以及即場解答同學查詢。