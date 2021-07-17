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政府研竹篙灣檢疫中心設票站　供隔離人士投票
3 小時前
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竹篙灣檢疫中心立法會選舉愛國者治港梁美芬葛珮帆
政府研竹篙灣檢疫中心設票站　供隔離人士投票
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政府研竹篙灣檢疫中心設票站　供隔離人士投票 (資料圖片)

政府今日於立法會政制事務委員會交代2021年立法會換屆選舉宣傳計劃。經民聯梁美芬質問，當局面對疫情反覆有何應變機制，選舉事務處總選舉事務主任翁應輝回應指，正與衛生防護中心密切聯繫，在安全可行的情況下，或會在竹篙灣檢疫中心設投票站，讓隔離檢疫人士投票，有細節安排將及早公布；至於會否在檢疫酒店設票站，翁則指安排上有困難。

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梁美芬追問指，不少候選人均透過社交媒體做宣傳，若該些平台被外國勢力干預，導致候選人無法發布競選訊息，當局會否有應變機制。翁應輝回應指，會與在本港營運社交媒體溝通，期望對放合作、協助候選人發放訊息。

民建聯葛珮帆則認為，當局就新選舉制度下的「愛國者治港」原則宣傳不足。政制及內地事務局副秘書長陳潔玲指，局方一直有就愛國者治港做宣傳，若議員覺得不足夠，當局會著選舉事務處在宣傳材料上補回有關資料。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/政府研竹篙灣檢疫中心設票站　供隔離人士投票-276454
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