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救救地球｜阿爾卑斯山「血冰川」大增 科學家：反映全球暖化加劇
2 小時前
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救救地球｜阿爾卑斯山「血冰川」大增 科學家：反映全球暖化加劇
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科學家指，阿爾卑斯山「血冰川」近年增多，與全球暖化有關。(互聯網)

隨著夏季來臨，阿爾卑斯山部分山頭再現「血冰川」(glacier blood)。這些暗粉紅色積雪由藻類造成，氣溫愈高，藻類便愈多，雪的紅色也會愈深，科學家警告，當地近年「血冰川」大幅增多，反映全球暖化加劇。

雪中藻由綠變紅

阿爾卑斯山夏季積雪因融雪而變薄，數百年來，偶爾會呈現橙色或紅色，當地人稱為「血冰川」。原來藻類會在猛烈陽光下製造紅色分子(red molecules)，作自我保護免遭紫外線破壞，這讓本是綠色的藻類變成紅色。法國格勒諾布爾阿爾卑斯大學植物生理學實驗室主任馬雷夏爾(Eric Maréchal)表示：「當你(冬天)滑雪時，你滑過它們也不會察覺，因為它們是綠色，且數量不多。從5月起，陽光變得猛烈，藻類變紅，就像(塗上)太陽油防曬那樣。」

馬雷夏爾早前聯同多名科學家，在阿爾卑斯山5處山頭的不同海拔高度採集泥土樣本，研究藻類的存活機制，以及近年藻類在雪山增多的原因。經DNA分析，他們發現多種藻類，包括一種只在海拔2,000米以上生長的深紅藻類「Sanguina」。

以往罕見  近年每年都出現

科學家相信，雪中藻類是全球暖化的指標之一。馬雷夏爾解釋，藻類依靠光合作用提供養分，它們吸收二氧化碳，當空氣中二氧化碳含量增多，便更有利其繁殖。藻類在雪山大量繁殖，情況就像湖泊等地的藻類大增，同樣是與人類活動及排放磷酸和硝酸有關。他們相信，酸雨落在山上刺激藻類大量生長，是高海拔雪山出現「血冰川」原因之一，加上山區居民發現，以往藻類大量繁殖屬罕見，但近年卻是每年都會出現，這反映全球暖化正在加劇。

恐加速冰川融化

馬雷夏爾警告，當積雪因藻類生長而大面積「染紅」，其紅色將減低陽光反射，並吸收更多熱能，因而加速冰川和冰蓋融化，最終導致人類水源減少，影響水庫供水和灌溉等。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/救救地球｜阿爾卑斯山「血冰川」大增-科學家：反映全球暖化加劇-272116
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