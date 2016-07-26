教協宣布解散 稱感巨大壓力看不到前景

遭內地官媒發文批評「毒瘤」的香港教育專業人員協會(教協)，近日又被教育局中止合作關係。教協今日表示，經內部開會後，理事會一致決定宣布解散。

教協會長馮偉華指，教協一直為會員教師爭取權益，對會員的支持心存感激，遺憾是香港幾年來社會、經濟和政治環境產生巨大變化，尤其是近月以來情況變差，協會感到巨大壓力，理事會已盡力尋求可行方案以延續會務，惟至今看不到前景，難以實踐目標，在無法化解危機下，一致決定解散，並立即啟動解散的程序。

停止參與公共事務 會員資料將銷毁

馮偉華續稱，教協擁有物業，財政穩健，有足夠能力承擔各項遣散及還款所需，會方會盡快召開特別會員代表大會，依法做好遣散安排以保障200位職員的權益，並會由現在起，即時停止處理新入會及續會申請，同時為已繳費續會的會員安排退款，而且教會會停止就公共事務作評論和參與，強調會確保所有會員資料保密，保證在完全停止運作時將會員資料全部銷毁。

在1973年創辦、至今有48年歷史的教協，是由已故支聯會創會主席司徒華等成員創立，至今會員人數約9.5萬人，是香港教育界最大的工會，但其立場不時被內地媒體及建制人士批評。日前，內地官媒《新華社》及《人民日報》分別發文，指教協的所作所為與教育背道而馳，亦與專業更不相干，形容是「毒瘤」及「必須剷除」，教育局隨後宣布，全面終止與教協的工作關係，不能再視該會為教育專業團體。

教協成立至近年與政府關係，可詳見以下報道。

教協解散｜歷年教育界議席零斷纜 48載風雨屢參與民運

教協解散︱官媒指退出支聯會難一筆勾銷 教育局即中止合作割席成轉捩點