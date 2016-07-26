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教協解散︱官媒指退出支聯會難一筆勾銷　教育局即中止合作割席成轉捩點
1 小時前
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教協解散︱官媒指退出支聯會難一筆勾銷　教育局即中止合作割席成轉捩點
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馮偉華宣布解散教協。(蘇文傑攝)

教協解散的導火線，源於教協在7月29日退出支聯會後，翌日晚上內地官媒新華社及《人民日報》發表《香港「教協」這顆毒瘤必須剷除》的文章，批評教協有目的、有組織為反中亂港推波助瀾，是香港教育界「最大毒瘤」，稱教協是香港社會亂象的一大禍根。又指明必須剷除教協「這顆毒瘤」。

《人民日報》文章指教協雖然承認已退出支聯會，但教協「累累惡行」不能一筆勾銷。文章指控教協「煽動師生罷課，炮製港獨教材，售賣黑暴書籍，鼓吹歪理邪說」，批評教協「不識大是大非、不諳教育大計，整天醉心於帶教師作亂、教孩子違法」雖然教協隨即回應反擊，指教協並不支持港獨，又表明沒有煽動學生示威。

文章又表示隨着《香港國安法》的實施，教協已窮途末路，縱然退出支聯會亦只是「妄圖一退了之」，表明不可能因為脫離支聯會就可以「割席」。

楊潤雄去信教師批與政治團體無異

7月31日，教育局宣布與教協中止工作關係，不再視教協為教育專業團體，同時暫時不會處理該會轉介的個案或提出的關注，又指不再承認教協為教師舉辦的培訓課程。其後特首林鄭月娥指教協是騎劫教育界，支持教育局中止合作的決定，而教育局局長楊潤雄更去信教師指教協與政治團體無異。雖然之後教協聲明會專注會員及教育事務上。

不過最終教協會長馮偉華今日(10日)指出，因為各方面的指責未有停止，在風波未能平息之下，決定宣布解散。有傳媒指，在整頓教育界後，有關當局已盯上職工盟。

教協成立後連番參與社運，與政府關係欠佳，而林鄭月娥上任初期曾出現「蜜月期」，但經歷反修例示威後關係再度破裂。詳見下稿。

教協解散｜歷年教育界議席零斷纜　48載風雨屢參與民運

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/教協解散︱官媒指退出支聯會難一筆勾銷　教育局即中止合作割席成轉捩點-279751
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