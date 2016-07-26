新冠疫苗︱研究指康復者再接種 保護力較接種兩劑好

《新英倫醫學雜誌》周三(6日)刊登了兩項新冠疫苗研究，當中指出接種兩劑輝瑞疫苗後，抗體在兩個月後大幅下降，但對於預防需住院及死亡的狀況仍然非常高。同時，研究亦指出，康復者接種疫苗的作用，比接種兩劑更大。

該醫學雜誌周三分別刊登了來自以色列及卡塔爾的研究。其中以色列的研究對4,800名在醫療機構工作的人士，並在調查發現，在完成兩劑接種後的兩個月，抗體水平迅速下降，而情況在男士以及65歲或以上長者尤其明顯。

研究表示，他們曾就很多的疫苗進行研究，當中好像麻疹，腮腺炎和風疹的疫苗，中和抗體每年約有5至10%下降。而他們指出：「我們發現在接種疫苗後數個月內，BNT162b2疫苗（即輝瑞BioTech，復必泰疫苗）的反應有顯著而迅速下降。」該研究亦表示，新冠肺炎的康復者，在接種後的免疫力，比起接種兩劑疫苗強。不過研究有提到，他們的研究並非免疫第一線的中和抗體，而是一般抗體水平。

預防住院及死亡仍達九成

至於卡塔爾的研究，亦是有關中東地區較多人接種的BNT162b2疫苗。研究指「BNT162b2的保護力在接種第一劑後能迅速建立，在接種第二劑後的頭一個月達到頂峰，然後隨後數個月會逐漸減弱。」並指出，在第4個月後，保護力下降加速，並於數月後下跌至只有兩成。不過，研究仍表示在對抗需要入院及死亡的狀態，疫苗仍維持在90%以上的水平。

研究表示，已接種疫苗人士在社交接種可能會較未接觸的人多，並且會降低對安全措施的注意。研究表示，這將是一個警號，提醒有可能在未來幾個月，部分已接種疫苗的人或將因為失去對感染的保護，而造成新一波的疫情。