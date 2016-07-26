新冠疫苗｜《刺針》：無證據顯示應接種加強劑 籲專注提高接種率

不少國家表明有意為民眾注射第三針新冠疫苗，甚至第四針，作為加強劑，以提高保護力。醫學期刊《刺針》上載最新文章，提到現有新冠疫苗仍有效預防感染變種病毒造成的重症，並重申目前未有充分科學證據顯示，有需要為民眾注射加強劑，呼籲各國專注提高接種率。

文章由世衞專家、美國食藥局(FDA)專家組成員及多名學者聯署撰寫，提及新冠疫苗雖然對抗變種病毒成效會稍微下降，但研究數據顯示，對預防感染Alpha和Delta變種病毒造成的重症，有效率仍達約95%；面對Beta和Gamma造成的重症有效率亦有逾90%及約80%。文章強調，透過接種第三針提升接種者的免疫水平，必須有證據及充分考慮其對個人和社會帶來的好處和壞處，而目前未有充足科學證據顯示需要為全民接種第三針加強劑。

新冠疫苗觸發持久免疫記憶

文章提到，中和抗體水平下降不代表疫苗保護力會隨時間減弱，而疫苗對抗無病徵輕症保護力減弱，亦不代表將對重症的保護力減弱。文章解釋，接種疫苗後身體將存有免疫記憶，較疫苗本身的抗體更持久；目前未有證據顯示，現存的變種病毒能逃過身體的免疫記憶。不過，文章認同有需要為免疫力較弱者接種加強劑。

太早全民接種第三針或適得其反

文章提及，考慮到持續出現新的變種病毒，全民接種加強劑或最終必須推行，但太早採取有關措施或會適得其反。文章續指，疫苗本身帶有副作用，例如吉巴氏綜合症、心肌炎，而不必要的接種或會引起其他嚴重不良反應(significant adverse reactions)，重申必須有清晰數據支持才應推行全民接種第三針。