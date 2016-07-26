新冠疫苗｜「即日籌」周五起擴展至12歲或以上學生 (附中心名單)

政府公布，周五起(27日)24間社區疫苗接種中心將向12歲或以上學生派發「即日籌」，供他們即日接種新冠疫苗。每位領取「即日籌」的學生可由最多兩人陪同接種，而陪同人士可一同接種疫苗。

「即日籌」派發時間由每朝7時45分開始，先到先得，派完即止。社區疫苗接種中心每日下午1時半至2時半關閉進行清潔消毒，最後一節接種時段為下午7時至7時半。

家人代取籌須出示學生證明

欲領取「即日籌」的學生可親身攜同香港身分證到社區疫苗接種中心取籌，亦可委託家人或照顧者到社區疫苗接種中心代領，惟需出示接種者的身分證副本和學生的在學證明文件登記。社區疫苗接種中心的工作人員會在有關人士接種第一劑疫苗時，通知他們接種第二劑的日期和時間。



在8月內，24間社區疫苗接種中心每日合共派發約4,600個「即日籌」。由於場地限制，位於東涌社區會堂和香港國際機場的社區疫苗接種中心每日分別派發100個籌，其他設於私家醫院以外的社區疫苗接種中心每日各派發200個籌。

科興疫苗

⚫ 香港中央圖書館*

⚫ 官涌體育館

⚫ 九龍灣體育館

⚫ 源禾路體育館

⚫ 天暉路體育館

*香港中央圖書館社區疫苗接種中心將在10月1日搬遷往渣華道體育館，並改名為渣華道體育館社區疫苗接種中心，繼續為市民接種第二劑科興疫苗。

復必泰疫苗

⚫ 中山紀念公園體育館

⚫ 西灣河體育館

⚫ 伊利沙伯體育館#

⚫ 鴨脷洲體育館#

⚫ 曉光街體育館

⚫ 彩虹道羽毛球中心

⚫ 教育局九龍塘教育服務中心

⚫ 何文田體育館

⚫ 荔枝角公園體育館

⚫ 界限街體育館

⚫ 龍琛路體育館

⚫ 大埔墟體育館

⚫ 將軍澳體育館

⚫ 東涌社區會堂

⚫ 香港國際機場#

⚫ 林士德體育館

⚫ 荃景圍體育館

⚫ 友愛體育館

⚫ 元朗體育館

#伊利沙伯體育館、鴨脷洲體育館和香港國際機場的社區疫苗接種中心將派發「即日籌」至8月31日。

相關新聞：

新冠肺炎｜袁國勇團隊料新冠病毒不會消失 清零目的為爭取時間推高接種率

繼續谷針｜推12歲以上學生「即日籌」打疫苗

變種病毒｜14個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)