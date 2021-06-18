新冠疫苗｜只識國藥同科興？一文睇清內地7款新冠疫苗

本港新冠疫苗開打至今過百日，已有超過123萬人已完成接種兩劑疫苗，其中約51萬人接種內地製的科興疫苗、約72萬人接種復星/BioNTech復必泰疫苗。至於英國阿斯利康疫苗，港府於4月指有關疫苗今年內無須供港，並預計今年將不會引入第三款新冠疫苗。反觀內地，至今已有7款新冠疫苗獲國家衛健委批准緊急或全面使用，供18歲或以上人士接種，其中科興疫苗更於月初獲批准，調低接種年齡至3至17歲，本報整合該7款內地新冠疫苗的資訊，讓讀者可以一文睇清。

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目前內地已批准使用7款疫苗，其中5款採用了滅活技術，其餘2款分別應用了腺病毒載體及重組蛋白技術。在疫苗保護率方面，只有科興及兩款國藥疫苗初步公布第三期臨床試驗數據，保護率介乎五成至七成不等，其餘尚未公布。

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7款內地製新冠疫苗

國藥疫苗HB02

研發：國藥集團北京生物製品研究所

技術：滅活

接種劑量：兩劑 (相隔3周)

第三期臨床數據保護率：78.1%

獲批准緊急使用：2020年5月

科興疫苗

研發：北京科興中維生物技術

技術：滅活

接種劑量：兩劑 (相隔3周)

第三期臨床數據保護率：50.65% (有症狀患者：83.7%；嚴重個案：100%)

獲批准緊急使用：2020年6月

國藥疫苗WIV04

研發：國藥集團武漢生物製品研究所

技術：滅活

接種劑量：兩劑 (相隔3周)

第三期臨床數據保護率：72.8%

獲批准緊急使用：2021年2月

克威莎疫苗

研發：康希諾生物

技術：腺病毒載體

接種劑量：一劑

第三期臨床數據保護率：65.7%(有症狀患者)；90.98%(嚴重個案)

獲批准緊急使用：2021年2月

科馬疫苗

研發：安徽智飛龍科馬生物製藥

技術：重組蛋白疫苗

接種劑量：兩劑 (相隔2周)

第三期臨床數據保護率：未公布

獲批准緊急使用：2021年3月

可維克疫苗

研發商：深圳康泰生物

技術：滅活

接種劑量：兩劑 (相隔4周)

第三期臨床數據保護率：未公布

獲批准緊急使用：2021年5月

科維福疫苗

研發：中國醫學科學院醫學生物學研究所

技術：滅活

接種劑量：兩劑 (相隔2至4周)

第三期臨床數據保護率：未公布

獲批准緊急使用：2021年6月

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內地新冠疫苗應用技術

滅活疫苗

原理：透過注入「滅活病毒」，即已被殺死的病毒，或透過注入「減毒活病毒」，即仍存活、可生長及複製但無法致病的病毒，以觸發身體的免疫反應

重組蛋白疫苗

原理：抽取病毒的突刺蛋白，以基因工程技術將其DNA序列植入細胞培養，令該細胞長出病毒的突刺蛋白，再製成疫苗注入人體，以觸發身體的免疫反應

腺病毒載體疫苗

原理：利用另一種傷害較小，但攜帶冠狀病毒突刺蛋白基因的病毒，注入人體後觸法免疫反應

資料來源：綜合報道、國家衛健委