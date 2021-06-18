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新冠疫苗｜只識國藥同科興？一文睇清內地7款新冠疫苗
48 分前
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新冠疫苗一文睇清中國國藥科興克威莎科馬可維克科維福滅活重組蛋白腺病毒載體
新冠疫苗｜只識國藥同科興？一文睇清內地7款新冠疫苗

本港新冠疫苗開打至今過百日，已有超過123萬人已完成接種兩劑疫苗，其中約51萬人接種內地製的科興疫苗、約72萬人接種復星/BioNTech復必泰疫苗。至於英國阿斯利康疫苗，港府於4月指有關疫苗今年內無須供港，並預計今年將不會引入第三款新冠疫苗。反觀內地，至今已有7款新冠疫苗獲國家衛健委批准緊急或全面使用，供18歲或以上人士接種，其中科興疫苗更於月初獲批准，調低接種年齡至3至17歲，本報整合該7款內地新冠疫苗的資訊，讓讀者可以一文睇清。

相關新聞：新冠疫苗｜內地累計接種逾9.4億劑疫苗

目前內地已批准使用7款疫苗，其中5款採用了滅活技術，其餘2款分別應用了腺病毒載體及重組蛋白技術。在疫苗保護率方面，只有科興及兩款國藥疫苗初步公布第三期臨床試驗數據，保護率介乎五成至七成不等，其餘尚未公布。

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7款內地製新冠疫苗

國藥疫苗HB02
研發：國藥集團北京生物製品研究所
技術：滅活
接種劑量：兩劑 (相隔3周)
第三期臨床數據保護率：78.1%
獲批准緊急使用：2020年5月

科興疫苗
研發：北京科興中維生物技術
技術：滅活
接種劑量：兩劑 (相隔3周)
第三期臨床數據保護率：50.65% (有症狀患者：83.7%；嚴重個案：100%)
獲批准緊急使用：2020年6月

國藥疫苗WIV04
研發：國藥集團武漢生物製品研究所
技術：滅活
接種劑量：兩劑 (相隔3周)
第三期臨床數據保護率：72.8%
獲批准緊急使用：2021年2月

克威莎疫苗
研發：康希諾生物
技術：腺病毒載體
接種劑量：一劑
第三期臨床數據保護率：65.7%(有症狀患者)；90.98%(嚴重個案)
獲批准緊急使用：2021年2月

科馬疫苗
研發：安徽智飛龍科馬生物製藥
技術：重組蛋白疫苗
接種劑量：兩劑 (相隔2周)
第三期臨床數據保護率：未公布
獲批准緊急使用：2021年3月

可維克疫苗
研發商：深圳康泰生物
技術：滅活
接種劑量：兩劑 (相隔4周)
第三期臨床數據保護率：未公布
獲批准緊急使用：2021年5月

科維福疫苗
研發：中國醫學科學院醫學生物學研究所
技術：滅活
接種劑量：兩劑 (相隔2至4周)
第三期臨床數據保護率：未公布
獲批准緊急使用：2021年6月

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相關專欄：疫苗不打不打還須打

內地新冠疫苗應用技術

滅活疫苗
原理：透過注入「滅活病毒」，即已被殺死的病毒，或透過注入「減毒活病毒」，即仍存活、可生長及複製但無法致病的病毒，以觸發身體的免疫反應

重組蛋白疫苗
原理：抽取病毒的突刺蛋白，以基因工程技術將其DNA序列植入細胞培養，令該細胞長出病毒的突刺蛋白，再製成疫苗注入人體，以觸發身體的免疫反應

腺病毒載體疫苗
原理：利用另一種傷害較小，但攜帶冠狀病毒突刺蛋白基因的病毒，注入人體後觸法免疫反應

資料來源：綜合報道、國家衛健委

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜一文睇清內地新冠疫苗-272444
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