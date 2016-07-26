新冠疫苗｜世衞促停打加強劑至年底 助全球40%人接種首針

多次表明反對接種第三劑新冠肺炎疫苗為加強劑的世界衞生組織，總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)再呼籲新冠疫苗接種率高的國家，年底前不要安排國民接種新冠疫苗加強劑，以讓出有限的疫苗資源，使更多人有機會接種第一劑疫苗。

譚德塞周三(8日)在記者會上提到，根據世衞數據，全球疫苗接種數量至今超過55億劑，當中80%是在中高收入國家接種，70%富有國家至少已為40%民眾接種疫苗，但貧窮國家全部仍未達成這類指標。他表示，富有國家承諾捐出至少10億劑疫苗，但已落實的比例僅佔不足15%。他說，因應全球疫情變化，世衞敦促富有國家進一步推遲加強劑接種日期至今年底，以幫助全球至少40%民眾有機會接種至少一劑疫苗。

部分國家未有理會世衞呼籲

世衞一直指全球疫苗分配不均，反對富裕國家採購更多疫苗為國民打第三針，多次呼籲富國暫停有關計劃，上月更促請接種率較高國家暫停推相關計劃至9月底，並指未掌握確切數據支持打新冠疫苗第三針加強劑。惟以色列、英國、德國及部分國家未有理會世衞呼籲，先後啟動加強劑接種計劃；美國準備在9月20日，開始大規模接種加強劑；以色列日前亦呼籲國民為接種第四劑疫苗作準備。

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