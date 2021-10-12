新冠疫苗｜世衞倡完成接種國藥或科興疫苗60歲以上人士打第三針

世界衞生組織(WHO)一個專家委員會，建議國藥和科興的新型冠狀病毒疫苗60歲以上接種者，補打第三針。

世衛的疫苗顧問小組指，在拉丁美洲的研究顯示，國藥和科興疫苗對較年長接種者保護力較低，小組理解目前疫苗供應仍然有限，但仍建議60歲以上的國藥和科興疫苗接種者，補打第三針，作為基礎接種(primary series)一部分。此外，本身免疫系統較弱的已接種疫苗人士，應該補打第三針。不過，世衛重申並不是建議在大規模人口中，廣泛接種第三針疫苗。

對抗新冠肺炎之路已走完約60%

世衞首席科學家蘇米婭．斯瓦米納坦(Soumya Swaminathan)接受瑞士報紙「周日展望報」訪問時表示，人類對抗新冠病毒之路已經走過大約60%，但仍可能出現意想不到的阻礙。

被問到人類對抗新冠之路走到哪裡時，斯瓦米納坦回應指，如果把抗疫比喻為馬拉松，她希望，大家很快將走過60%的路，但也有可能不得不攀登另一座意想不到的山。她強調，「現在說我們即將跨過終點線為時過早，因為前方還有太多變數」，例如突然出現新病毒株。

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