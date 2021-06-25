新冠疫苗｜世衞據報建議每1至2年接種疫苗加強劑

世界衞生組織(WHO)預計，部分最脆弱群組，例如長者等，可能需要每年接種新冠疫苗加強劑，其餘群組就每兩年打一次加強劑。

外電引述世衞內部文件，指世衞在一份報告提及相關建議，沒有解釋如何達致這個結論，但估計新的變種病毒基本上會繼續出現，疫苗需定期改良，以應付這些變種。內部文件又顯示，世衛不預期明年的新冠疫苗產量會大幅增加，估計生產問題、監管審批及技術轉移等，將成為拖累疫苗產量的潛在因素，預計全球明年大約生產120億劑新冠疫苗。世衛周四會與合作夥伴全球疫苗免疫聯盟討論相關報告。

世衛：若情況理想 研發中疫苗或均獲批

外電亦引述全球疫苗免疫聯盟(GAVI)的一份文件，指全球目前已接種25億劑疫苗，大部分在富裕國家，貧窮國家就只有少於1%人口接種疫苗，世衛估計由於要接種加強劑，這個接種率的差距明年仍會擴大，在最壞的情況下，全球明年疫苗產量可能只有60億劑，但若情況理想，所有正研發的疫苗都獲批，產量可增至約160億劑，並可在全球公平分享，若新數據顯示疫苗對變種病毒有較強和持久保護力，甚至無須接種加強劑。

