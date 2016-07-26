新冠疫苗｜中大民調：近三成七市民無意打針 當中一成人稱對政府不信任

疫苗接種計劃自展開後，截至昨日，政府已政府已為參與計劃人士接種約5,856,800劑疫苗。香港中文大學香港亞太研究所上月15日至26日，以電話訪問706名18歲或以上的香港市民，探討大眾對新冠肺炎疫情及預防措施看法。調查發現，44.5%受訪者指已接種疫苗，17.8%表示將會接種，15.9%回應不會接種，21.8%則表示未決定。

37.1%人稱「身體不適合接種」

回答不會接種和未決定的受訪者沒接種的原因，發現最主要原因是「身體不適合接種」，佔37.1%，其次是「怕疫苗有嚴重副作用」，有28.2%，10.8%人指「對政府不信任」，亦有9.4%人「覺得疫苗沒有效用」。54.3%受訪者認為政府應推出專為已接種疫苗人士的放寬措施，37.2%反對。40.1%受訪者認為政府現時推行的防疫措施應維持不變，39.6%認為應放寬，13.7%認為應該收緊。

與5月調查比較結果分別不大

調查亦發現，46.7%受訪者同意「讓大多數市民接種疫苗是現時最有效應對疫情的方法」，表示不同意的比例有14.4%，回答「一半半」的則有34.2%。另外，53.4%受訪者表示不擔心感染新冠肺炎，36.1%人表示有點擔心，感到頗為擔心的有 6.9%，表示非常擔心的只有2.8%。若與5月份的同一系列調查比較，其結果分別不大。

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