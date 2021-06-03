新冠疫苗｜四分一未打針者有意未來半年接種 中大團隊倡提供多重誘因

政府近日頻頻推出誘因谷針，以提高市民接種新冠疫苗比率，不少機構甚至推出有薪假期、現金抽獎及送樓等，希望吸引更多人打針。中大醫學院在4月尾至上月初，以電話訪問約1,200名18歲或以上香港居民，發現有四分之一未接種新冠疫苗的人士，有意在未來半年接種疫苗，但七成受訪者並不同意政府提供金錢誘因。

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調查又發現，仍未打針人士主要因為深信疫苗有可致命副作用、對政府建議及疫苗生產地缺乏信心以及想等待更好的疫苗。調查亦反映要提供多重誘因，包括放寬強制隔離及社交距離措施、提供旅遊便利或疫苗假期等，才能提升疫苗接種意願。

中大研究團隊建議，醫護人員可協助傳遞接種疫苗的正確信息，以消除「疫苗猶豫」，又指近日當局及多間私人機構都推出多項鼓勵措施，希望接種率能提升。