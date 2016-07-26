新冠疫苗｜以色列擬為長者接種第三針輝瑞疫苗作加強劑 南韓或跟

以色列當局正研究為60歲以上長者接種第三劑輝瑞/BioNTech新冠疫苗加強劑。

美國輝瑞藥廠仍在尋求美國食品及藥物管理局(FDA)審批第三劑疫苗的緊急授權。輝瑞承諾再公布更多關於疫苗加強劑的數據，亦與全球各監管機構共享數據。

以色列衞生部秘書長阿什表示，在Delta變種病毒肆虐下，以色列考慮就算輝瑞的申請未被批准，都可能會為長者接種輝瑞/BioNTech疫苗加強劑。

以色列本月向個別抗體減弱的人士提供疫苗加強劑。自從Delta變種病毒上月起在以色列廣泛傳播後，衞生部至少兩次表示，疫苗對防禦病毒感染的效力降低，對重症的保護力也有輕微下降。但有專家認為當局應等待更多數據，確保注射第三劑疫苗安全。

6月起，Delta變種病毒在以色列蔓延，當地本月起已向個別免疫力較低的人士接種第 3劑疫苗。

南韓或今秋為國民施打加強劑

南韓新冠肺炎連續3週單日新增確診破千例，《韓聯社》報道，南韓新冠疫苗接種單位官員洪正益表示，政府考慮在10月或11月時，為2月至3月首批接種的療養設施入住及從業人員打第三針新冠疫苗作加強劑。

同一日，南韓國務總理金富謙在電臺節目中亦表示，七成國民完成兩劑新冠疫苗接種後，將考慮全面施打加強劑。