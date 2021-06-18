新冠疫苗｜保障基金向3個案批賠償均涉科興 孔繁毅：因較早「開打」

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，接種疫苗嚴重異常事件保障基金暫對3宗個案批出的45萬元，3宗都涉及科興疫苗，他解釋科興較早開始接種，所以早期處理個案多涉及科興疫苗。

疫苗接種計劃開展3個月以來，審視了超過300宗個案，有逾90宗可能與疫苗有關或者不能排除有關，即約100萬名接種者中，有約90宗不良反應事件，與其他國家或地區比例相約。而當中涉及嚴重情況非常少，包括1至2宗吉巴氏綜合症和1宗貝爾面癱個案。

3個獲批保障基金的個案包括較年輕的約30歲女患者，她打針後出現嚴重急性過敏，另外2男女均約50歲，一人打針後面癱。

當局本周初起降低復必泰接種年齡至12歲，孔繁毅表示，暫未接獲青少年打針後異常反應報告，會密切監察，包括留意心肌炎，但亦指得到治療後康復率可逾九成。

孔繁毅指出，科興藥廠正就3至11歲兒童打針作第3期臨床測試，料第四季前有數據。他補充，兒童及青少年「中招」即使病情輕微甚至無病徵，但病毒量可能很高，打針尤其重要，減低傳染同住家人的機會。