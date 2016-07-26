新冠疫苗｜倡接種科興長者補打復必泰 何栢良：抗體水平明顯高好多

世衞早前建議，接種科興或國藥疫苗的60歲以上長者，需要補打第三針，而且可選擇「溝針」接種。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，根據土耳其數據，第三針溝針注射復必泰疫苗，接種者的針後抗體水平，較第三針接種原本的疫苗「明顯高好多」。

世衞建議第三針作為基本接種

何栢良於港台節目稱，世衞至今未公布涉及相關決定的數據，但世衞就補打第三針的立場一向較保守，因此他認為世衞背後掌握的數據已「相當強」，才會建議特定群組接種第三針。他提到，以往的討論主要關於第三針作為「加強劑」，以解決接種兩劑後6個月抗體水平下降的問題，但今次世衞專家組主要針對部分接種人士，針後的抗體反應或免疫反應本身不足，而建議補打第三針作為「基本接種」，概念上與「加強劑」不同。

葉劉第三針研究數據吻合

何栢良提到，根據土耳其的數據，首兩針接種滅活疫苗的人士，若第三針溝針注射復必泰疫苗，其針後抗體水平較補打滅活疫苗「明顯高好多」。他亦留意到行會成員葉劉淑儀早前參與研究，溝針補打復必泰後抗體水平由雙位數，大幅增至超過兩萬個單位，認為結果與其他研究數據吻合。

至於世衞亦建議，免疫系統較弱者同需補打第三針，何栢良認為政府應盡快安排相關人士接種。

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