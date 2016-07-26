新冠疫苗｜內地多地出辣招 未接種人士禁入超市、景區

內地截至昨日已接種新冠疫苗13.9億劑次，為加快接種，一些地方，包括江西崇仁縣、定南縣、安遠縣，以及福建泉州晉江市、浙江麗水青田縣、寧波寧海縣，近日相繼發出通知，指未接種人士將不准進入超市、醫院、學校、景區等人多聚集的公眾地方，農村集市檔主未接種不准開檔；從境外或外縣市返回的人士解除隔離後均須接種，與之同住人士亦須接種。

先作「二碼聯查」

「每日經濟新聞」報道，青田縣最先在上周四發布有關通知，要求自上周五起，全縣機關企業事業單位、醫療機構、車站、養老院、托兒所、幼稚園、校外培訓機構、賓館、酒店、商場超市、銀行、農貿市場要實行「二碼聯查」，即檢查健康碼及接種紀錄，登記未接種人士資料，動員及時接種；下周三起，原則上不允許未接種人士(不能接種人士除外)進入醫療機構住院部、養老院、托兒所、幼稚園、校外培訓機構、圖書館、博物館、監所等重要場所。

通知又要求，入境人士居家健康觀察及日常健康監測期間共同生活居住人士，均須接種疫苗，否則居家審核不予通過；農村集市攤主未接種疫苗不允許出攤。通知同時鼓勵全縣景區、戲院、賓館、酒店、超市、食肆、通信營運商等服務行業向已接種人士推出消費優惠。

文化娛樂場所也禁入

寧海縣周日發布的通知與青田縣的差不多，二碼聯查措施自昨起實行，但實行地點多了卡拉OK、網吧、景區、文化館、健身房、圖書館、博物館、民宿、農家樂等文化娛樂場所；25日起原則上不允許未接種人士出入相關場所。所有黨政機關、公營事業機構幹部職工和黨員，除不能接種外要全數在25日前接種。

定南縣、安遠縣將自周四起在人多聚集公眾場所實行二碼聯查措施，場所類別與寧海縣的基本上一樣。該兩縣將自26日起原則上不允許未接種人士(有不能接種證明及18歲以下人士除外)出入相關場所，又要求所有符合條件的未接種人士在25日前完成第一劑接種及下月25日前完成第二劑。

限期完成兩劑接種

晉江則在昨日發通知，要求18歲以上沒有疫苗禁忌症人士，均須在下周三前完成第一劑接種，並在下月11日前完成第二劑，否則自下月1日起不得進入人多聚集公眾場所，場所類別亦與寧海縣列出的差不多，而自下周四起相關場所將實行二碼聯查措施。

崇仁縣周日發出的通知就呼籲民眾盡快接種，稱將在商場、景區、車站、戲院等公共場所檢查疫苗接種記錄，若未接種，生活和出行將有不便。

