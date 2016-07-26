新冠疫苗｜全球數千萬醫護仍未打第一針 國際護士協會：令醫護自覺被遺忘

新冠肺炎疫苗全球分配不均，尤其是發展中國家至今仍有許多前線醫護未能接種，不僅讓他們暴露於染疫風險，更讓他們感覺被遺忘。

英國廣播公司(BBC)報道，新冠疫苗開打初期，醫護獲承諾將會成為首批接種者，但代表2,700萬醫療專業人士的國際護士協會(International Council of Nurses, ICN)指，至今仍有數以千萬計醫護人員連第一針都未打。

ICN行政總監Howard Catton表示：「醫護人員都知道他們承受較高風險，也知道有保護他們的方式……且在其他國家中，風險遠遠沒他們高的人都已獲得這項保護，他們卻被遺忘了。感覺上，儘管有溫暖的支持說話，但醫護人員某種程度上還是可有可無的。」

在非洲國家贊比亞任職護士的Mandy Malambo接種了第一劑疫苗，正等待第二劑。她說，他們人手不足，每天照顧的病人多得驚人，工作壓力極大，「尤其是當你想，如果今天換成我染疫呢？」

世衛估計11.5萬醫護染疫亡

許多國家沒有正式呈報醫護人員染疫死亡的數字，世衛估計真正的數字至少11萬5,000人，而且可能更高。

根據國際勞工組織(International Labour Organization)數據，全球有1億3,500萬護理從業人員。而140個國家向世衛通報的最新數據，每8人僅1人獲得完整接種新冠疫苗，其中絕大多數在較富裕國家。

世衛非洲區辦公室的Phionah Atuhebwe醫生指，38個國家的240萬名醫護人員已至少接種一劑疫苗，但還需要6,620萬劑才能確保該區的所有醫護都能接種兩劑。

增加病人感染風險

Atuhebwe說，給予醫護的疫苗數量與接受度令人擔憂。例如在尼日利亞，醫護們很關注疫苗的安全性及供應，有研究甚至發現醫護上班忙到抽不出時間接種。

新冠疫苗缺貨，特別是在低收入國家。令人更憂慮的是，若這些醫護人員無法獲得應有保障，他們照顧的病人也可能染疫。