新冠疫苗｜再多4間公院下周一起設注射站 供即場打復必泰

本港目前有三間公立醫院設置新冠疫苗注射站，供覆診病人即場接種復必泰疫苗。政府今日(15日)公布，再多四間公立醫院下周一(18日)將設注射站，包括東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院，以便在醫院覆診的病人和訪客，在毋須預約下即時接種復必泰疫苗。

政府早前試行在三間公立醫院設立接種站，包括瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院。公務員事務局長聶德權表示，在過往兩周，每天平均有約200名市民接種，當局經評估後決定擴充計劃，以方便更多長者即時接種疫苗。

開放時間為周一至五(公眾假期除外)朝10晚7，午膳時間照常開放。最後接種時間為下午6時半。市民在接種第一劑疫苗時，會被安排日後在同一接種站或其他社區疫苗接種中心接種第二劑疫苗。若市民選擇接種科興疫苗，會被轉介往鄰近的社區疫苗接種中心。

陳肇始：科學委員會將議第三針安排

另外，食物及衞生局長陳肇始今早出席流感疫苗接種活動後表示，衞生署轄下的聯合科學委員會早於8月已展開接種第三針的討論，因應近日世界衛生組織的建議，委員會將盡快再次開會檢視第三針的詳細安排，包括是否應「溝針」接種，如有結論當局將盡快公布。陳肇始相信，方向會參照其他國家，先安排長者及免疫力較差者接種。

新冠疫苗｜七個公立醫院注射站

東區尤德夫人那打素醫院新冠疫苗接種站

地址：樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院東座大樓地下禮堂

將軍澳醫院新冠疫苗接種站

地址：坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫療大樓一樓活動室

明愛醫院新冠疫苗接種站

地址：永康街111號明愛醫院懷明樓一樓多功能室（1069室）

威爾斯親王醫院新冠疫苗接種站

地址：銀城街30-32號威爾斯親王醫院日間診療大樓暨兒童病房二樓

瑪麗醫院新冠疫苗接種站

地址：薄扶林道102號瑪麗醫院S座三樓

伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站

地址：加士居道30號伊利沙伯醫院日間醫療中心地下

屯門醫院新冠疫苗接種站

地址：青松觀路23號屯門醫院主座地下大堂

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