新冠疫苗｜劉宇隆倡調低科興接種年齡下限

政府調低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，市民今起可上網預約。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆接受電台節目訪問時稱，科興疫苗已向3至17歲學童作臨床測試，據首兩期數據顯示，該年齡層的抗體濃度較成年人更高。他又指，科興疫苗為滅活疫苗，與已沿用多年的流感疫苗同類，認為有條件向當局申請，將降低科興疫苗的接種年齡下限，再讓委員會的專家討論和投票。

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對於另一名專家委員會成員孔繁毅認為，應等候科興疫苗提供第三期數據後再調低下限。本身是兒科醫生的劉宇隆稱，會尊重有關意見，但強調目前非一般情況，如本港未能形成免疫屏障，學童將無法全面復課，並指留意到近期學童受停課影響，出現肥胖、社交障礙等問題，以及擔心疫情而延遲求醫所引發的後果，認為有關影響將更深遠。

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接種率達七成再研幼園生打針

至於復必泰疫苗，劉認為政府應先安排讓中學生接種，再安排校學生接種，屆時若接種率已達七至八成，再研究是否應安排幼稚園生打針。