新冠疫苗｜博爾索納羅未打針 或不能出席聯合國大會

巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)因為無接種新冠疫苗，或不能親身出席下周的聯合國大會。

去年7月確診新冠肺炎的博爾索納羅，康復後聲稱體內有抗體，一直未有接種疫苗。他計劃去美國紐約出席下周的聯合國大會，但在當地周四(16日)表示自己無打疫苗，再次聲言體內有好高的抗體水平，更指有測試報告證明。

紐約市國際事務局長Penny Abeywardena上週致函聯合國表示，聯合國總部大廳被認定為會議中心，所以依據紐約市的規定，與會者必須接種疫苗，同時會在場外設置強生疫苗接種站以及檢測站，供有需要人士使用。聯合國大會主席沙希德(Abdulla Shahid)於15日宣布，根據美國紐約巿的防疫措施，所有出席聯合國大會的人都必須已經接種疫苗。

因此，博爾索納羅可能因此不能親身出席聯合國大會。

俄代表批評聯合國要求是歧視

俄羅斯常駐聯合國代表Vassily Nebenzia抨擊這要求是「顯而易見的歧視」，侵犯了聯合國成員的權利。他指，聯合國應該要理解幾種反對的理由，包括有些人因為疾病因素不能接種疫苗或是因為曾染疫產生抗體，亦有人接種的疫苗沒有獲得國際認證。

俄羅斯研發的「衛星五號」(Sputnik V)疫苗尚未通過世界衞生組織審查。

根據1947年聯合國總部與美國的協定內容，如果美國法律與聯合國的規定抵觸均不適用，大會有權做出最後的決定。

沙希德的發言人及聯合國秘書長古特雷斯的發言人表示，會商討如何處理，希望找到妥善的解決方法。

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