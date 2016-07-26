新冠疫苗｜反對打第三針加強劑 世衞：疫苗供應嚴重失衡不公平

以色列鑑於新冠確診病例反彈，開始為免疫力較弱的群組打第三劑新冠疫苗。世界衞生組織(WHO)反對富裕國家採購更多新冠疫苗，為國民打第三針疫苗加強劑，指疫苗供應嚴重失衡，很多國家仍未取得疫苗。

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世衞總幹事譚德塞周一表示，全球疫苗供應嚴重失衡及不公平，當不少國家的前線醫護人員仍未有疫苗注射，當很多國家還未開始接種疫苗，而有國家已為大部分人打了兩針，現在有國家有意為國民打第三針加強劑，表示「這不只是失望，而是非常失望。」

瑞安：倘有國家用珍貴疫苗作加強劑是可恥

譚德塞又特別點名美國輝瑞/BioNTech及莫德納(Moderna)藥廠，指不應向已有高接種率的國家提供加強劑疫苗，反而應向「全球疫苗保障機制」(COVAX)提供疫苗。

世衞突發衞生事件規劃執行主任瑞安指，若有國家用這些珍貴的疫苗作加強劑，但同時其他國家有人因無打疫苗而死亡，這是令人憤怒及可恥。

世衞首席科學家斯瓦米納坦(Soumya Swaminathan)指，暫時未有足夠證據證明必須接種第三劑加強針，強調疫苗公平分配更為重要，呼籲向有需要的國家捐贈疫苗。