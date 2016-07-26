新冠疫苗｜合作國際論壇籲摒棄疫苗民族主義

新冠疫苗合作國際論壇首次會議以視頻方式舉行，會議發表聯合聲明，呼籲各國摒棄疫苗民族主義，解除有關疫苗和原材料的出口限制。

會議發表聯合聲明，呼籲盡可能向發展中國家，特別是最不發達國家提供疫苗。摒棄疫苗民族主義，解除有關疫苗和原材料的出口限制，繼續推進新冠疫苗知識產權豁免，呼籲各國政府在研究放鬆對疫苗接種者入境管控措施時採取公平、合理、科學、非歧視性原則等。

王毅：中國開展疫苗國際合作無經濟利益盤算

國務委員兼外長王毅晚上主持會議。他表示，中國開展疫苗國際合作，沒有任何經濟利益盤算，也從不附加任何政治條件。中方唯一的目標，就是讓疫苗成為全球公共產品，真正成為世界人民的疫苗。中方將繼續穩步提升產能，向全球提供更多用得上、用得起的中國疫苗，滿足發展中國家需要，努力實現年內向世界提供20億劑疫苗。

國家主席習近平較早前發表書面致辭時承諾，中國今年將向全球提供20億劑疫苗，又決定向新冠疫苗實施計劃(COVAX)捐贈1億美元，用於向發展中國家分配疫苗。

今次新冠疫苗合作國際論壇與會國家包括阿根廷、巴西、智利、中國、哥倫比亞、多米尼加、厄瓜多爾、埃及、匈牙利、印度尼西亞、肯尼亞、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、巴基斯坦、菲律賓、塞爾維亞、南非、斯裡蘭卡、泰國、土耳其、阿聯酋和烏茲別克斯坦。

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