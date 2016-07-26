新冠疫苗｜國泰炒無打針員工 平機會：倘因醫學理由遭解僱或涉歧視

國泰航空解僱部分未有接種新冠疫苗的機組員工，惟有員工投訴即使有醫生證明不適宜打針仍被國泰解僱。平機會主席朱敏健在電台表示，假如有僱員因醫學理由未能達到公司措施要求而遭受差別待遇，包括被解僱，公司可能會觸犯殘疾歧視條例的間接歧視，建議有關員工向平機會查詢或投訴。

朱敏健：如何協助須接獲查詢了解情況

然而，朱敏健補充目前難以評論國泰的做法，因為不同行業有不同情況，假如接種要求是必要而合理，僱員未能提交醫學證明，公司證明對有關員工有調配困難而需解僱，可能未能違反歧視條例，當接到查詢後，平機會可與有關方面接觸，了解前因後果，再決定如何協助。

有被解僱國泰員工表示，6月底曾因心口痛入院，未能查出病因，到7月中再向私家醫生求診，指她心肌有問題，但仍要等覆診再確定病因。她指期間有向公司交代情況，指醫生暫未能確定她能否接種疫苗，但國泰早前仍要將她解僱，賠償一個月代通知金。員工不滿國泰未有安排公司醫生檢查，或將她調到後勤工作就將她解僱，認為是不公及不近人情，會循無理解僱向勞工處及平機會求助。

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