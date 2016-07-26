新冠疫苗｜國泰炒部分未打針員工 指他們既不打針又無醫療豁免證明

國泰航空早前宣布分批落實員工必須接種疫苗的時間表，包括從本月開始，所有國泰航班會由已完成接種疫苗的機組人員執勤。及至今日(8日)，國泰表示已解僱部分未接種疫苗的機組人員，惟未有提及具體人數。

國泰指，由於在過去6個月，公司經已給予足夠的資料向員工講解有關疫苗接種，加上已過了機組人員接種疫苗的時限，通知今天解聘部分未有接種疫苗的員工，指這些員工未有接種任何一種新冠疫苗，同時沒有提交醫療豁免證明。國泰回覆本報查詢時，指新冠疫情嚴重影響公司運作，加上世界各地實施入境管制措施，難以為未接種疫苗機組人員安排執勤。

7航空工會：處理手法不近人情

香港民用航空事業職工總會、香港航空業總工會等7個航空工會向國泰航空公司行政總裁鄧健榮致函，指有員工表示機管局政策一向嚴格，憂慮公司一刀切處理，以致有真正醫療原因下亦會被解僱。信中指，機場員工由新冠疫情以來，一直與公司共度時艱，如果公司解僱這一些客觀上因醫療原因而不能接種疫苗的員工，處理手法不近人情，希望可以彈性處理，安排到公司其他非指定群組崗位工作。

國泰早前要求所有駐港機組人員，必須在8月31日或之前接種疫苗，從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明替代，而從12月1日起，於機場禁區以外國泰場所工作及進出的所有國泰駐港員工及外判服務供應商，亦必須接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明替代。

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