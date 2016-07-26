新冠疫苗｜安徽多地12至17歲學生接種後方可入學

內地多個縣市近日發通告，原則上不允許未接種新冠疫苗人士進入政府、民生、醫療、教育、文化、娛樂、體育、旅遊等類別的公眾場所，且要在限期前完成兩劑接種。事件引發輿論熱議，質疑變相強制接種，違背國務院聯防聯控機制所定的「知情、同意、自願」接種原則。不過，宣布實行同樣措施的縣市有增無減，其中安徽黃山市屯溪區更於昨日宣布，即日啟動12至17歲人群接種計劃，並要求他們在新學期報到時必須提供疫苗接種證明或禁忌接種證明，方可辦理入學手續，同省合肥市包河區亦於同日宣布相同措施。

安徽阜陽機關報章《阜陽日報》報道提到，「近日，國家、省再次下達新冠疫苗接種任務，明確9月底前需完成12周歲以上常住人口91.2%的接種任務」。

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中國疾控中心4月曾表示，對於18歲以下人群接種，「現在還沒有比較系統的(疫苗)三期臨床資料」。北京科興中維生物技術則在上月於英國醫學期刊《刺針》發表首兩期臨床測試報告，指科興疫苗在3至17歲兒童及青少年身上有良好耐受性和安全性，接種後免疫反應亦較成人及長者更佳；同月國藥集團公布3至17歲年齡組已於河南完成首兩期臨床測試，抗體含量與成人組相比無顯著差異，且接種後安全性良好。內地已於上月批准3至17歲人群緊急使用國藥及科興滅活疫苗。

廣西多地18歲以下學生家人須接種

廣西桂平市、北流市、貴港市港南區亦要求18歲以上且無禁忌症人士必須於限期前完成接種，否則原則上不得出入各類公眾場所。該3地並無強制18歲以下人士接種，但強調中小學及幼稚園學生戶口本上的家庭成員，只要符合接種條件，就必須在開學前完成接種，「原則上未完成接種的，暫緩入學」。

對於變相強制接種爭議，在實行限制出行措施的江西定南縣，疾控中心工作人員強調，「不可能強制接種」，稱「只是動員大家的積極性，文件裡也說是『原則上』，具體要看最後的執行」。一些內地媒體也引述專家稱，有關政策只是「推搖擺者一把」。還有官媒以法國為例，指當地近日亦要求所有醫護人員在限期前接種，否則後果自負，且下月起長途出行、餐館、戲院和劇場都要檢查健康證。