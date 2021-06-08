新冠疫苗｜崔日雄憂若成面授條件等同強迫打針 張勇邦冀讓小學全校家長到校接種

政府批准降低復必泰接種年齡下限至12歲，教育局正研安排到校為學童打針，昨與學界商討相關安排。教育局家校會家長委員崔日雄於電台節目表示，可以為學童提供接種誘因，例如前往外地交流，但憂慮若打針成為恢復面授課堂的條件，而未打針的同學則要留家上網課，等同強迫打針。

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香港資助小學校長會名譽主席張勇邦於同一節目稱，昨與教局開會時曾討論安排外展隊到校打針，包括為學生、家長及老師打針，而小學只有六年級學生符合接種條件，認為涉及學生及家長不多。他又說，其餘年級學生及其家長均有機會從社區感染病毒，導致校內出現爆發，期望當局容許小一至小五的家長到校打針。

倡當局先視察校園環境

張勇邦又指，並非每間學校的環境配套都適合接種，尤其是舊式小學，建議當局應先到校內視察環境，或組織區內多間學校一併打針。如鄰近地區都無合適校舍提供外展接種，認為當局可參考衛生署牙科保健服務的做法，預約某個時段到疫苗中心接種，期望暑假內可完成相關工作。