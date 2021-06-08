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新冠疫苗｜崔日雄憂若成面授條件等同強迫打針　張勇邦冀讓小學全校家長到校接種
2021-06-08
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新冠疫苗教育局家校會崔日雄香港資助小學校長會張勇邦小學教育局外展打針面授
新冠疫苗｜崔日雄憂若成面授條件等同強迫打針　張勇邦冀讓小學全校家長到校接種
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新冠疫苗｜崔日雄憂若成面授條件等同強迫打針　張勇邦冀讓小學全校家長到校接種

政府批准降低復必泰接種年齡下限至12歲，教育局正研安排到校為學童打針，昨與學界商討相關安排。教育局家校會家長委員崔日雄於電台節目表示，可以為學童提供接種誘因，例如前往外地交流，但憂慮若打針成為恢復面授課堂的條件，而未打針的同學則要留家上網課，等同強迫打針。

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香港資助小學校長會名譽主席張勇邦於同一節目稱，昨與教局開會時曾討論安排外展隊到校打針，包括為學生、家長及老師打針，而小學只有六年級學生符合接種條件，認為涉及學生及家長不多。他又說，其餘年級學生及其家長均有機會從社區感染病毒，導致校內出現爆發，期望當局容許小一至小五的家長到校打針。

倡當局先視察校園環境

張勇邦又指，並非每間學校的環境配套都適合接種，尤其是舊式小學，建議當局應先到校內視察環境，或組織區內多間學校一併打針。如鄰近地區都無合適校舍提供外展接種，認為當局可參考衛生署牙科保健服務的做法，預約某個時段到疫苗中心接種，期望暑假內可完成相關工作。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜崔日雄憂若成面授條件等同強迫打針　張勇邦冀讓小學全校家長到校接種-271030
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