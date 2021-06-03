新冠疫苗｜復必泰接種下限至12歲獲批

食物及衛生局長陳肇始，經參考顧問專家委員會的意見後，今日批准降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，政府會於下周初公布為12歲至15歲青年接種復必泰的安排。

相關新聞：新冠疫苗｜警「遮仔會」谷針最高800元 唔打有醫生證明亦獲300元

食衛局指，除了參考顧問專家委員會意見，亦考慮新冠病毒對公眾健康構成的威脅，認為降低復必泰疫苗接種年齡，效益大於風險，不但可保護青少年免受感染，亦有助他們盡早回復正常的校園和日常生活。

民主黨促學校勿強迫學生打針

民主黨教育政策發言人、深水埗區議員鄒穎恒促請當局，必須向學生和家長認真、清楚地解釋接種疫苗會對健康所構成的風險，確保他們有足夠資料去考慮是否接種。她又強調，部分人的健康狀況未必適合接種疫苗，故當局需要為有意接種疫苗的學生提供免費身體檢查，以讓他們評估接種風險。

對於有學校希望政府可提供到校接種服務，鄒穎恒稱，學校必須尊重家長和學生的意願，請勿仿傚政府的「谷針」手段，透過不同手法要求學生接種疫苗，而學生接種疫苗後學校必須留意其身體狀況，若出現不良反應，學校必須盡快通知家長及提供協助。