新冠疫苗｜拜登促派100美元予已接種疫苗民眾

美國總統拜登促請各州及地方政府，向最新接種新冠疫苗人士每人發放100美元，折合約778港元，以鼓勵民眾接種。另外，他又要求聯邦僱員接種疫苗，否則將全天配戴口罩並定期篩檢，也無法出差。

美國確診數在持續下滑多個月後，受Delta變種病毒影響，近期又有明顯攀升趨勢，拜登宣布進一步措施，包括呼籲地方政府動用自「美國救援計畫」(American Rescue Plan)取得資金，提供每位新接種疫苗的民眾100美元獎勵金，刺激疫苗施打率。

拜登表示，連鎖超市克羅格(Kroger)2月開始為施打疫苗的員工派100美元，策略奏效，接種率從50%上升至75%。新墨西哥、俄亥俄及科羅拉多等州也推出類似獎勵計畫，成功提高當地疫苗覆蓋率。

拜登指出，他將擴大疫苗有薪假補助計畫。先前有薪假只限員工本人，但未來若企業提供員工有薪假，讓他們帶家人去打疫苗，也能獲得政府全額補貼。

財政部代表拜登發表聲明，要求取得聯邦政府3,500億美元抗疫資金的地方政府，應該提出鼓勵接種疫苗的同類措施，以提升各州的接種比率，保護人民性命。去

財政部稱，如果地方政府尋求協助，財政部願意幫助地方政府落實有關安排。另外，財政部將延長接種疫苗僱員獲有薪假後的僱主稅務寬減安排。

較早時，紐約市長白思豪公布，最新接種疫苗民眾可以獲得100美元現金。

拜登：倘要跟聯邦政府做生意 就要員工打疫苗

拜登又宣布，聯邦僱員將被要求自我認證已接種完疫苗，拒絕或尚未施打者，無論在哪都必須戴口罩，一週接受1至2次篩檢，與人必須保持社交距離，且基本上不會被允許出差。

拜登表示，他也會要求各部門對所有政府承包商採取相同標準，「若你想跟聯邦政府做生意，就要你的員工打疫苗」。

據美國疾控中心數據，約57%合資格美國民眾已經完成接種疫苗，仍低於專家預期可達致全民免役的75%接種比率。

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