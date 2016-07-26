新冠疫苗｜拜登再籲企業推動接種 IBM：拒打疫苗員工面臨不獲發薪

美國總統拜登巡視芝加哥附近一個地盤，再次呼籲美國企業，推動員工接種新冠疫苗。

拜登在參觀微軟公司在芝加哥附近的數據中心地盤時，繼續推廣接種疫苗，強調只有透過疫苗接種，才能戰勝疫情，否則醫院將無止境出現混亂，經濟繼續受損。他又提到，美國聯合航空要求全體員工在本月限期前完成接種，是首間航空公司推出有關政策，華特迪士尼及微軟等都推出類似措施。

拜登之前已下令所有聯邦僱員和承包商注射疫苗。僱用100名或以上員工的私人企業也需要強制員工12月8日前打針，或進行每周病毒檢測，涉及共1億勞動人口。

IBM：政策不會解僱沒接種疫苗員工

最新宣布會強制員工注射疫苗的大型企業，包括國際商業機器IBM。

IBM發出公告，表示作為聯邦政府承包商，考慮到業務需要以及目前全國疫苗普及的情況，要求所有IBM美國員工在12月8日前全面接種疫苗，這項政策不會解僱沒接種疫苗的員工，但在限期後將不獲發薪，直到他們完成接種，但有充分醫療或宗教原因不接種疫苗的員工可獲豁免。

IBＭ發言人Amanda Carl表示，未接種疫苗而無薪的員工仍可以獲得退休福利計畫。

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