新冠疫苗｜拜登定「全國行動月」 冀達七成成年人接種目標

美國總統拜登宣布，將未來一個月定為「全國行動月」，鼓勵更多民眾接種新冠疫苗，希望到下月4日獨立日，能實現七成美國成年人至少接種1劑疫苗的目標。

美國至今約63%成年人接種至少一劑疫苗。拜登在白宮見記者，指愈多人接種，抗擊新冠病毒就會愈成功，美國並很快會經歷一個自由、歡樂，以及一齊慶祝的夏天。「全國行動月」增加一系列優惠、獎賞和誘因，希望尚未注射新冠疫苗的國民捲起衣袖。他再次警告國民如果不接種，仍有面臨重病、死亡，以及將病毒傳播給其他人的風險。

白宮宣布，拜登指派副總統賀錦麗領導名為「我們能做到」的運動，她與丈夫任德龍，第一夫人吉爾及其他內閣成員，會前往南部及中西部等接種率較低的地區，鼓勵民眾接種。

商界請飲啤酒免及費託兒響應政府

商界亦響應政府呼籲，推出誘因鼓勵接種，其中百威啤酒母公司「百威英博」宣布，一旦達到七成美國成年人接種1劑疫苗的目標，會請每名21歲以上的美國人飲啤酒、汽水或非酒精飲料。四間營運託兒所的企業亦表示，未來一個月會為前往接種疫苗，或因打針後出現副作用接受治療或需要協助的人，提供免費託兒服務。

