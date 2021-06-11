新冠疫苗｜拜登宣布將捐5億劑疫苗予約百低收入國家

美國總統拜登在七國集團(G7)峰會舉行前夕宣布，美國將購買5億劑輝瑞/BioNTech生產的新冠疫苗，捐贈給全球約100個低收入國家。

拜登表示，今年內會先提供2億劑，到明年上半年供應3億劑。他說，在美國染疫死亡的人數，多過全球任何地方，形容美國對這場悲劇有第一手的了解，美國有責任及人道義務去盡力挽救生命，又稱深知要在全球抗擊病毒，全球經濟才能復甦。拜登強調，美國將無條件捐贈，不會附加任何條款，不會施壓及要求回報，他揚言，美國將成為全球對抗新型肺炎的疫苗庫，希望美國起示範作用，使其他國家也願意分享疫苗。

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《路透社》：美國35億美元購疫苗

輝瑞行政總裁艾伯樂表示，七國集團國家肩負著為所有國家提供疫苗的責任，當中美國響應有關使命，對此感謝拜登與美國政府。另外，《路透社》報道，捐贈行動令美國支出35億美元，疫苗供應商輝瑞/BioNTech藥廠將不會因此獲利。