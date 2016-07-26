新冠疫苗｜拜登批部分州長抗疫不力 美已付運1.1億劑疫苗到海外

美國的新冠疫情有反彈跡象，單日新增確診個案再破10萬宗，有接近13萬宗，總統拜登形容變種病毒Delta在未打疫苗的社區如山火般蔓延，批評部分州長抗疫不力。

根據美國政府公布的數據，截至上周，有91%美國人生活在高傳染率或較高傳染率的社區。佛羅里達及德克薩斯州的新個案數目，約佔全國的三分之一。佛羅里達州有逾1.1萬人因感染新冠病毒而住院，是疫情爆發以來最高。共和黨籍的州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)認為疫情很快緩和，堅持不會強制公眾戴口罩或對企業實施任何限制，並強調不會「封城」，學校亦會如期開學，上周更簽署行政命令，禁止學校要求學生必須戴上口罩。

總統拜登批評這些州長抗疫不力，他指，他請這些州長幫幫忙，但他們不打算幫忙，至少不要妨礙嘗試做正確事的人。

白宮：已兌現向外國交付疫苗諾言

白宮周二表示，美國已經向全球65個國家付運1.1億劑新冠疫苗。

白宮於一份聲明中表示，大部分疫苗是透過世界衞生組織有份牽頭的COVAX運送，亦有通過區域夥伴關係運送，例如非洲聯盟和加勒比共同體。

白宮疫情協調小組副主管Natalie Quillian表示，華府兌現向外國交付疫苗的諾言，並且額外交付3,000萬劑。

美國原先承諾，6月底付運8,000萬劑疫苗到外國，最終較原定目標推遲1個月。