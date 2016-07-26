新冠疫苗｜拜登推遲逾百僱員企業強制接種限期1個月

美國總統拜登早前下令僱用100名或以上員工的私人企業需要強制員工12月4日前接種疫苗，或進行每周病毒檢測，涉及共1億勞動人口。拜登政府宣布將限期推遲1個月至明年1月4日執行，以紓緩在黃金零售銷售檔期出現人手不足的憂慮。

華府官員表示，原先計劃在12月4日生效的法令，將推遲至1月4日正式執行。新政策同樣適用於強制僱員接種疫苗的醫護機構、安老院及參與政府兩項醫保計劃的企業。

商界人士表示，白宮修訂行政指令，有助部分企業在聖誕節期間，避免因人手不足提供服務而承受的壓力。

拜登政府9月通過職業安全及健康局(OSHA)下達指令，要求僱員逾100人以上的企業，必須在12月4日前讓所有僱員接種新冠疫苗。相關命令涉及8,420萬名美國工人。OSHA估計，有2,270萬人根據指令而接種疫苗，3,170萬工人仍未接種。

拜登訪歐隨行人員檢測呈陽性

美國白宮證實，一名上星期隨同總統拜登到歐洲的人員對新冠病毒檢測呈陽性。白宮表示，該名已經完成接種疫苗的隨行人員仍在英國蘇格蘭隔離，並無出現症狀，亦沒有同拜登密切接觸。為審慎起見，曾與有關人員緊密接觸的多幕僚沒有乘坐空軍一號總統專機返回美國，而是改坐另一架政府飛機。

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