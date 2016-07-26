新冠疫苗｜拜登政府據報要求聯邦僱員接種疫苗

美國因應新冠病毒疫情反彈，當局下令聯邦政府建築物要執行口罩令，另有報道指，總統拜登將會公布，所有聯邦僱員必須接種新冠肺炎疫苗，或者提交嚴格的檢測證明。

美國近期確診個案急增，其中八成以上個案與高度傳染性的Delta病毒有關，包括曼克頓、洛杉磯及三藩市等，美國63.4%縣市傳染率高企。美國疾病控制與預防中心(CDC)重新建議已完成接種新冠疫苗的民眾在室內地方戴口罩。《路透社》引述白宮行政管理及預算辦公室所發的電郵指出，所有在聯邦政府建築物上班的僱員及訪客，無論是否已接種疫苗，在建築物內都要佩戴口罩。

報道：白宮拒打針僱員不會被解僱

美國全國廣播公司(NBC)引述消息人士報道，拜登將於周四發表演說，將要求所有聯邦僱員必須接種新冠疫苗，或者提交嚴格的檢測證明，暫時不確定新措施何時生效，但據指拒絕打針的僱員不會因此被解僱，這項政策是白宮經過評估後作出決定。白宮拒評相關消息。

美國昨日新增逾6.1萬宗確診、339人死亡，累計共有逾3535.3萬人確診、逾62.7萬人死亡。Delta變種病毒肆虐，導致美國確診人數再度回升，加上接種疫苗人數近月下滑，傳染病專家警告，美國可能爆發新一波疫情。

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