新冠疫苗｜捷克將捐台灣3萬劑疫苗

東歐國家捷克宣布，將向台灣送贈3萬劑新冠疫苗。

捷克內閣會議開會後宣布，將在本年底前向多地提供逾230萬劑新冠疫苗，當中捐贈3萬劑給台灣，25萬劑給越南。

曾在去年訪台的捷克參議院議長維斯特奇爾(Milos Vystrcil)在社交網站宣布有關消息，稱台灣曾經多次幫助捷克，捷克送疫苗具有重大象徵意義。

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美國和日本已經先後向台灣捐贈250萬劑及逾330萬劑新冠疫苗，另外立陶宛、斯洛伐克亦已宣布，分別將向台灣捐贈2萬及1萬劑疫苗。

維斯特奇爾去年訪台被總統批幼稚挑釁

維斯特奇爾去年率領90人代表團訪問台灣，在當地演講時更以中文說出「我是台灣人」，同日獲立法院長游錫堃頒授「立法院國會外交榮譽一等獎章」。中方批評是公然冒犯及挑戰，已超越北京容忍限度。總統澤曼(Milos Zeman)其後批評維斯特奇爾出訪台灣是幼稚的挑釁，同時認為中方反應過大。