新冠疫苗｜接種後下體又腫又痛 日男：人生污點

日本一名男子表示，在接種輝瑞/BioNTech新冠疫苗隔天，下體竟出現莫名疼痛及腫脹的副作用，自嘲「簡直是人生污點」。

一名日本網民「紡錘形」周一(6日)在Twitter上分享表示，已經接種第二劑輝瑞疫苗，更透露不久將會到北海道旅遊，渡過10天長假。不料翌日他再發帖，表示自己的生殖器開始莫名地腫脹，而且每4至5分鐘就會痛一次，除了難以入睡之外，亦令他不安，更請教網民有否類似情況。

沒多久，「紡錘形」再度發文，指已到醫院就診，下體不適症狀已經好轉，他更自嘲自己可能是世界上第一個因為疫苗副作用而患上尿道炎的人，並認為因為生殖器腫脹這個副作用，而躍上國際舞台，將會是人生污點。

不少網民稱有類似情況

不少網民都同情「紡錘形」的遭遇，認同這是一個痛苦的副作用。但令人意外的是，竟有不少網表示都有類似情況，包括排尿困難或血尿，他們都懷疑這是疫苗的副作用，更有網民表示如果「紡錘形」不介意，希望私訊詳談。

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