新冠疫苗｜接種後護士傳短訊示愛？公安部：別做夢了

騙徒手法層出不窮！內地最近有不少人接種新冠疫苗後收到自稱「為你接種的護士」的短訊，內容聲稱「你像極了我的初戀」，想互加微信認識一下，「試著交往一下」。不過，公安部刑偵局特地發文當頭棒喝，「打疫苗還能收穫愛情？別做夢了，這是詐騙信息！」

央視報道，這種新詐騙手法都是以上述短訊開始，加微信好友後，就會誘導上當者填寫銀行卡號碼、密碼、驗證碼等資料。有網民表示，收到這種短訊難免會幻想一下愛情突然來臨。更多網民感到不可思議，稱「這也有人信？戴著口罩怎麼看出來像她初戀的？」、「這個接種信息有人販賣嘛？」、「所以他們啥時候打疫苗和電話號碼這些匹配信息是哪裡洩露出去的？」

報道又提到，還有多種利用疫苗行騙的新手法，包括自稱「疫苗接種普查調查員」要求加微信好友；冒充疾控中心發出「交費接種新冠疫苗」短信，內含引導性連結；社交群組要求轉帳打疫苗的信息；冒充「疫情防控中心」的電話，稱要你登記個人資料打疫苗，或者以你的手機號碼涉嫌發布假新冠疫苗信息為由，要求你前往公安局核查，然後主動幫你轉接公安局，再以「清查資金」為由誘導轉帳。

