新冠疫苗｜揭打科興中和抗體水平低 中大團隊倡打第三針

政府積極鼓勵市民接種新冠疫苗，以建立保護屏障。政府專家顧問之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌領導的團隊，其一項研究顯示，接種科興疫苗後一個月體內中和抗體水平偏低，容易受感染，而接種復必泰疫苗則較高，團隊將在本月邀請接種科興的人士打第三針，以進一步研究抗體反應，最快10月有初步數據。

團隊在4月開始，在中文大學醫院九龍灣體育館和源禾路體育館的接種中心，招募了各350名、合共750名打復必泰或科興的市民，持續跟進他們體內抗體水平，當中接種了兩劑科興的150人，至少80人一個月後中和抗體水平偏低，惟減低感染後重症及死亡風險的T細胞水平則與打復必泰的相若，研究團隊將邀請他們打第三針。至於打復必泰人士中和抗體結果較高，毋須接種第三針。

將研究打同款還是混針較好

領導研究的許樹昌表示，中和抗體水平偏低，較容易受病毒感染，隨著Delta變種病毒的出現，所有疫苗保護力都有所影響，所以有急切需要做研究接種第三針會否令抗體水平提升。他又指，邀請打第三針的人士會隨機抽樣安排一半人打科興，另一半打復必泰，以研究究竟是選用同一款疫苗，還是混針效果較好，在他們接種第三針後一個月，研究團隊會再為他們抽血，檢視抗體水平，數據將提交政府作參考。

據政府公布數字，截至昨日，已接種了5,787,800劑新冠疫苗，當中接種首劑科興數目為1,288,900次，而接種第二劑科興數目為1,002,400次，合共接種了2,241,300劑科興疫苗。

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