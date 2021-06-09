新冠疫苗｜半島酒店據悉要求員工打針 否則考慮裁員

據悉，半島酒店近日於酒店當眼處貼出內部告示，稱母公司香港上海大酒店有限公司營運總裁包華呼籲員工接種疫苗。包華在告示中提及，對於拒絕打疫苗的同事感到非常失望和憤怒，強調若果酒店於6月底前，仍未能達到70%接種率，酒店或會實施更嚴格的成本節約措施，包括可能裁員。

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包華在告示中指，香港過去兩年經歷巨大挑戰，先是示威運動，後是新冠病毒疫情爆發；又指，集團已全力支持員工生計，雖然酒店業務持續錄得虧損，去年損失達20億元，而目前每月虧損約6,000萬元，但至今酒店並沒有裁員，而公司海外的酒店已有約2,000名同事失業。

打針可獲2000元獎勵

包華又指，除非有合理健康理由，否則員工應該預約接種疫苗，更明言若公司在本月底前，仍未達接種率七成的目標，他將會親臨酒店並宣布更嚴格的成本節約措施，包括可能裁員。至於已接種的員工，包華指可到人力資源部系統登記，領取2,000元獎勵。

半島酒店早前推出新冠疫苗接種獎勵計劃，員工於今年8月31日或之前完成接種兩劑新冠疫苗，可以獲得2,000元，以及兩天有薪假期。