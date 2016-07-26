新冠疫苗｜日本向台灣再提供113萬劑疫苗 蔡英文感謝

日本外相茂木敏充宣布，將於本周四(8日)向台灣追加提供113萬劑阿斯利康(AstraZeneca)疫苗。在台灣，總統蔡英文感謝日本再次提供疫苗。今次是繼上月4日無償提供近124萬劑阿斯利康疫苗給台灣後，日本第二批提供給台灣的疫苗。

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茂木敏充指， 311 東日本大地震日本獲得台灣第一時間援助，並在人道領域、人際交流等各領域展開台日合作。在台灣需要援助時，日方會伸出援手。日方亦很欣慰在全世界第一個提佢供台灣疫苗協助。

蔡英文形容是「友情的疫苗」

在台灣，總統蔡英文感謝日本再次提供疫苗，形容是「友情的疫苗」，成為台灣對抗疫情的最堅實力量，她又說，即將揭幕的東京奧運不僅代表世界在疫情中依然積極用運動競技促進友誼與和平，更象徵人類共同對抗病毒的決心。

台灣行政院長蘇貞昌亦於社交網站專頁發文感謝日本的慷慨，並指「真朋友總是在彼此最需要時候伸出援手」。