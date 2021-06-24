Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠疫苗｜日本首宗涉莫德納疫苗死亡個案 九旬翁接種翌日腦出血亡
2021-06-24
#Hashtags
新冠肺炎新冠疫苗輝瑞BioNTech莫德納Moderna
新冠疫苗｜日本首宗涉莫德納疫苗死亡個案 九旬翁接種翌日腦出血亡
news-images
全日空(ANA)一名職員日前於該公司在羽田機場的設施內接種新冠疫苗。(路透社)

日本目前已接種逾3,000萬劑新冠肺炎疫苗，當中絕大部分為輝瑞/BioNTech、約40萬劑為莫德納(Moderna)疫苗。正當近日有報道指，莫德納疫苗並未傳出有人打針後死亡的案例之際，當地隨即發生首宗涉及該疫苗的死亡個案，死者為一名94歲老翁，在打針後翌日因腦部「蛛網膜下腔出血」(subarachnoid hemorrhage)不幸離世，當局正評估死因與疫苗的關係。

相關新聞︰新冠疫苗｜美疾控中心：mRNA疫苗與心肌炎或有關聯

日本目前提供輝瑞/BioNTech及莫德納疫苗予國民接種，輝瑞/BioNTech在數月前已推行，莫德納則在近期才開始接種；該國5月亦曾批准使用阿斯利康疫苗，其後因外國有血栓案例而暫緩，日前正研究允許讓60歲以上人士接種。

迄今累計逾350人接種疫苗後死亡

《讀賣新聞》指，厚生勞動省日前公布多159人在接種輝瑞/BioNTech疫苗後死亡，年齡介乎二十多至百歲，令累計死亡個案增至355宗。當局正評估當中78宗的死因是否與疫苗有關，其餘則被列為無關或無法評估。輝瑞/BioNTech疫苗並涉及238宗過敏性反應個案，機率為每百萬劑有10宗；莫德納則尚未有同類個案。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜日本首宗涉莫德納疫苗死亡個案-九旬翁接種翌日腦出血亡-273279
#Hashtags
新冠肺炎新冠疫苗輝瑞BioNTech莫德納Moderna
Am730

新冠肺炎｜防英國變種病毒流港　陳肇始：不排除再禁英國航班

電子消費劵｜太古地產夥Tap&Go於旗下商場推逾470萬元獎賞

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新冠肺炎｜防英國變種病毒流港　陳肇始：不排除再禁英國航班
Am730
Am730
電子消費劵｜太古地產夥Tap&Go於旗下商場推逾470萬元獎賞
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多