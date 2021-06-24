新冠疫苗｜日本首宗涉莫德納疫苗死亡個案 九旬翁接種翌日腦出血亡

日本目前已接種逾3,000萬劑新冠肺炎疫苗，當中絕大部分為輝瑞/BioNTech、約40萬劑為莫德納(Moderna)疫苗。正當近日有報道指，莫德納疫苗並未傳出有人打針後死亡的案例之際，當地隨即發生首宗涉及該疫苗的死亡個案，死者為一名94歲老翁，在打針後翌日因腦部「蛛網膜下腔出血」(subarachnoid hemorrhage)不幸離世，當局正評估死因與疫苗的關係。

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日本目前提供輝瑞/BioNTech及莫德納疫苗予國民接種，輝瑞/BioNTech在數月前已推行，莫德納則在近期才開始接種；該國5月亦曾批准使用阿斯利康疫苗，其後因外國有血栓案例而暫緩，日前正研究允許讓60歲以上人士接種。

迄今累計逾350人接種疫苗後死亡

《讀賣新聞》指，厚生勞動省日前公布多159人在接種輝瑞/BioNTech疫苗後死亡，年齡介乎二十多至百歲，令累計死亡個案增至355宗。當局正評估當中78宗的死因是否與疫苗有關，其餘則被列為無關或無法評估。輝瑞/BioNTech疫苗並涉及238宗過敏性反應個案，機率為每百萬劑有10宗；莫德納則尚未有同類個案。