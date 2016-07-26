新冠疫苗｜日本男醫療人員稱憂變種病毒 利用優先權打夠4針

早前香港曾有男子在新加坡完成兩針疫苗後，再回港接種兩劑。同樣的事在日本亦有出現。日本奈良縣一名五十多歲擔任醫療工作的男子，在今年5至8月期間，合共接種4劑新冠疫苗。男子被發現後表示，因為變種病毒流行，故保護自己免受影響。

該名五十多歲男子是奈良縣斑鳩町居住，於5月18日及6月11日在奈良縣外透過醫療人員的優先接種券，先後接種兩劑輝瑞疫苗。之後到斑鳩町為64歲以下人士接種疫苗時，他又未有透露自己已完成疫苗接種，而領取「初接種」的疫苗接種券，於7月25日及8月15日再接種2劑輝瑞疫苗。

縣政府遲3個月才知縣外接種

日本傳媒指，一般縣民在縣外接種疫苗，會透過國民健康保險機構通知所屬政府，然而男子在5月時接種的訊息，要到8月尾才通知斑鳩町政府，政府負責人士在輸入記錄時才發現男子已接種超過3針疫苗。當局已向男子查詢有沒有再接種更多疫苗，而男子未有因接種4針疫苗而出現健康問題。