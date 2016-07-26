新冠疫苗｜科興接種須知更新 政府列「貝爾面癱」為副作用

政府周一(12日)更新科興疫苗接種須知，將「貝爾面癱」列為「十分罕見」的副作用，並標明為「於香港在獲授權後觀察所得」，受影響患者比例少於0.01%。不過，有關更新沒有作出公布，疫苗顧問專家委員會昨日召開會議後，發出的新聞稿亦對此隻字不提。

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53人打科興後面癱

根據政府的疫苗安全監察報告，「貝爾面癱」指一側面部暫時下垂，為常見的神經系統問題，大部分患者就算沒有治療亦可完全康復，而貝爾面癱早已列為復必泰疫苗的罕見副作用。截至上月30日，衛生署共接獲128宗懷疑貝爾面癱的報告，其中117宗經審視後屬實，其中53宗涉接種科興疫苗，個案比率為0.003%，其餘64宗涉接種復必泰，個案比率同樣為0.003%。

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報告提及，專家委員會已留意到接種科興疫苗後出現貝爾面癱的報告，初步分析表示兩者可能存在潛在關聯，並已要求港大作進一步研究，之後會將結果及建議規管措施轉交顧問專家委員會跟進。委員會昨日召開會議，認為兩種疫苗現時「沒有發現其他新的重要安全信號」，並沒有需要建議更改該兩款疫苗的使用，但沒有提及新列貝爾面癱作為科興疫苗的副作用。

另外，政府上月公布，有3人獲新冠疫苗嚴重異常事件保障基金批出援助，其中1人便涉貝爾面癱。政府當時指，將每月定期更新申請及審批概覽，但網頁至今仍未有更新。